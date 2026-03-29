Nella giornata di ieri, una rapina ha coinvolto la Fondazione Magnani Rocca, situata a Mamiano di Traversetolo. In soli tre minuti, sono state sottratte diverse opere d’arte di grandi maestri come Renoir, Matisse e Cezanne. L’episodio ha causato danni per un valore stimato in milioni di euro e ha suscitato grande attenzione da parte delle autorità investigative.

La cronaca recente riporta un evento di estrema gravità per il patrimonio artistico italiano, consumatosi tra le mura della prestigiosa Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Quello che inizialmente sembrava essere il furto di una singola opera di immenso valore si è rivelato, con il passare delle ore e il procedere dei rilievi, un colpo molto più ampio e pianificato. I malviventi sono riusciti a sottrarre tre capolavori assoluti firmati da alcuni dei maestri più celebri della storia dell’arte moderna: Pierre-Auguste Renoir, Paul Cezanne e Henri Matisse. L’episodio ha destato profondo scalpore non solo per il valore economico dei beni, stimato in milioni di euro, ma anche per il significato culturale di una collezione definita spesso come la villa dei capolavori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fondazioni Magnani Rocca, portate via opere di Renoir, Matisse e Cezanne: “Furto da milioni di euro. Durato tutto tre minuti”

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