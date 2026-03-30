Tre persone sono state condannate per l’omicidio di un corriere di 40 anni avvenuto sull’Amiata nel maggio 2024. La vittima è stata uccisa durante un tentativo di furto di un carico di borse di lusso. La vicenda si è conclusa con le tre condanne pronunciate in tribunale, confermando la responsabilità degli imputati nell’episodio.

GROSSETO – Giustizia è fatta per la morte di Nicolas Mathias Del Rio, il corriere di 40 anni barbaramente ucciso sull’Amiata nel maggio 2024 per un carico di borse di lusso. La Corte d’Assise di Grosseto, dopo cinque ore di camera di consiglio, ha emesso oggi una sentenza durissima che ricalca l’efferatezza di un crimine che aveva sconvolto l’intera Toscana. Il verdetto non lascia spazio a dubbi sulla ferocia dell’assalto: ergastolo con 6 mesi di isolamento diurno per l’albanese Klodjan Gjoni (35 anni) e il turco Ozkurt Bozkurt (45 anni). Per il terzo complice, il trentenne turco Emre Kaja, la pena è stata fissata a 21 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tre condanne per la morte del corriere sull’Amiata

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