Testamento dietro l' armadio dopo la morte di una ricca prof | è falso tre condanne

A Fabriano, tre persone sono state condannate per aver falsificato un testamento che si credeva scritto dalla professoressa di italiano, morta nel 2019 all’età di 79 anni. Il documento, scoperto nascosto dietro un armadio, conteneva ultime volontà in stampatello e si riteneva fosse stata redatto dalla donna stessa. Tuttavia, le indagini hanno dimostrato che il testamento era falso.

FABRIANO – Non era scritto dalla sua mano il figlio di carta dove in stampatello erano riportate le ultime volontà di una ricca professoressa di Italiano, morta a gennaio del 2019 all’età di 79 anni. Il testamento olografo era stato trovato dietro a un armadio di casa, da ex colleghe, sue amiche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Muore una prof, spunta un testamento dietro un armadio ma è falso: in quattro a processoFABRIANO - Un figlio di carta dove in stampatello erano riportate le ultime volontà di una ricca professoressa di Italiano, morta a gennaio del 2019... Truffa a Torino: prima falso carabiniere e poi falso perito, porta via 70mila euro a una coppia di anziani. Arrestato dopo tre mesiDopo circa tre mesi di indagini, a fine gennaio 2026 gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino, in collaborazione con i...