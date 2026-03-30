Un freerider italiano di 41 anni è deceduto in Austria dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne del Tirolo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 marzo sul Marchkopf, nelle Zillertal, dove l’uomo è rimasto sepolto sotto la neve per circa 30 minuti prima di essere recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori locali.

La tragedia si è consumata sabato scorso in Tirolo, in Austria. La vittima è un freerider italiano di 41 anni che stava sciando fuoripista in compagnia di un amico Tragedia sulle montagne del Tirolo, in Austria. Nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo un freerider italiano di 41 anni è stato travolto da una valanga mentre si trovava sul Marchkopf, nelle Zillertal. Secondo le prime informazioni l’uomo è rimasto sepolto per trenta minuti sotto 1,60 metri di neve ed è morto sul posto. Con lui c’era anche un suo amico, 36 anni, che fortunatamente è stato travolto ma coperto solo parzialmente dal manto nevoso riportando solo una ferita alla mano. Il giovane, quindi, è riuscito a liberarsi autonomamente e a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Travolto dalla valanga, rimane sotto la neve per 30 minuti e muore

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