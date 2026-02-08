Scialpinista 19enne muore travolto da una valanga in Val Sarentino Inghiottito dalla neve davanti all' amico che ha dato l' allarme

Un giovane di 19 anni ha perso la vita in Val Sarentino, travolto da una valanga mentre sciava con un amico. L’incidente è avvenuto mentre scendeva da Laste di Verdines verso il lago di San. L’amico ha dato l’allarme, ma per il ragazzo non c’era più niente da fare. La neve lo ha inghiottito mentre cercava di rientrare a valle.

BOLZANO - Uno scialpinista 19enne è morto travolto da una valanga mentre stava scendendo da Laste di Verdines verso la Val Sarentino, nella zona del lago di San Pancrazio, in Alto Adige. Il giovane, un altoatesino, era in compagnia di un amico che, invece, è stato solo sfiorato dalla slavina. Il 19enne è rimasto sepolto sotto circa 80 centimetri di neve e l'amico, che ha subito dato l'allarme, avrebbe tentato di soccorrerlo. I soccorsi Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, la guardia di finanza e due elicotteri, ma quando lo scialpinista, residente in provincia di Bolzano, è stato localizzato e recuperato era già morto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Questa mattina in Val Sarentino si è consumata una tragedia.

Un ragazzo di 19 anni è morto a Sarentino, in Alto Adige, dopo essere stato travolto da una valanga.

Scialpinista di 19 anni muore travolto da una valanga in provincia di Bolzano: è la quinta vittima in tre giorni in TrentinoUno scialpinista di 19 anni della provincia di Bolzano è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Sarentino, a una ventina di km dal capoluogo. Aveva appena cominciato la discesa verso valle

