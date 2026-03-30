Un uomo di 55 anni è stato investito sabato mattina mentre attraversava la strada al semaforo di Pian di Massiano. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sono considerate ancora gravi, anche se la stabilità dei parametri vitali è stata confermata dai medici. L’incidente ha coinvolto un’auto che lo ha travolto, e le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica.

Restano ancora gravi, ma stabili, le condizioni del 55enne investito sabato mattina mentre attraversava la strada, al percorso verde di Pian di Massiano. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un dentista, dopo aver parcheggiato la sua auto nell’area di sosta a lato della strada e stava attraversando via dell’Ingegneria, a poca distanza dal sottopasso ferroviario, quando è stato colpito dall’auto condotta da una donna. In conseguenza dell’impatto, il professionista è stato sbalzato per diversi metri, finendo rovinosamente a terra. Sull’asfalto non sarebbero essere stati rilevati segni di frenata.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto da un’auto. Il dentista investito è grave ma stabile

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