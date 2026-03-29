Un uomo di 55 anni, dentista, è stato investito ieri mattina lungo il Percorso Verde di Pian di Massiano. È stato trasportato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove si trova in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto mentre stava attraversando la strada.

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia di Perugia un uomo di 55 anni, investito ieri mattina nei pressi del percorso verde di Pian di Massiano. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un dentista, dopo aver parcheggiato nell’area di sosta a lato della strada, stava attraversando via dell’Ingegneria, a poca distanza dal sottopasso ferroviario, quando è stato colpito dall’auto condotta da una donna. Sull’asfalto non risulterebbero essere stati rilevati segni di frenata. La conducente della vettura avrebbe spiegato alla polizia locale, intervenuta sul posto, di non aver visto il 55enne che, uscito dal parcheggio, si apprestava a raggiungere le strisce pedonali per attraversare, come se gli fosse sbucato improvvisamente davanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investito al Percorso Verde. Stava attraversando. Grave dentista di 55 anni

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