Durante la partita tra Benevento e Cosenza, il difensore ha subito un trauma facciale al settimo minuto del primo tempo ed è stato trasportato in ospedale in barella. Rimasto coinvolto in uno scontro di gioco a centrocampo, ha lasciato il campo poco dopo l’incidente e ha trascorso la notte al San Pio. La partita è stata interrotta temporaneamente in concomitanza con l’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ durata solo pochi minuti Benevento-Cosenza per Luca Caldirola costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella al 7’ del primo tempo dopo uno scontro di gioco fortuito a centrocampo. Il giallorosso, schierato un po’ a sorpresa al centro della difesa, ha subito un trauma facciale nel tentativo di colpire il pallone di testa. Il suo infortunio è apparso subito serio ed è stato tempestivamente soccorso dallo staff del Benevento. Il calciatore non ha mai perso i sensi ed è rimasto sempre vigile. Inoltre, una volta trasportato sotto la tribuna in barella, ha fatto il gesto del pollice alzato verso il pubblico per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trauma facciale per Caldirola durante Benevento-Cosenza, il giallorosso ha trascorso la notte al San Pio

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