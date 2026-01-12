Attraversa piazza Vittorio Emanuele e viene investito | pensionato al pronto soccorso | ha un trauma cranio-facciale

Un pensionato è stato investito nei pressi delle strisce pedonali davanti alla Questura di Agrigento, mentre attraversava la strada con la moglie. L’uomo, ultra settantenne, ha subito un trauma cranio-facciale ed è stato trasportato al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto in modo accidentale e le autorità stanno indagando sulle cause.

Una persona è stata investita nei pressi delle strisce pedonali davanti alla Questura di Agrigento. Il pensionato, un ultra settantenne che camminava in compagnia della moglie, è stato travolto da una Fiat Panda guidata da una donna ed è rimasto ferito. Sul posto un'autoambulanza del 118 che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Attraversa piazza Vittorio Emanuele e viene investito: pedone finisce al pronto soccorso Leggi anche: Leno, attraversa sulle strisce pedonali ma viene investito da un'auto: Vittorio Artoni muore in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 attraversa il cuore della città; La Fiamma Olimpica attraversa il Molise; Il Molise accende lo spirito olimpico: la Fiamma attraversa Termoli, Campobasso e Isernia; Bra saluta la fiamma olimpica: domani la staffetta attraversa il centro. Attraversa piazza Vittorio Emanuele e viene investito: pedone finisce al pronto soccorso - Davanti alla Questura stanno lavorando sia i poliziotti della sezione Volanti, che i carabinieri del nucleo Radiomobile, oltre agli agenti della polizia municipale che si stanno occupando della viabil ... agrigentonotizie.it

Attraversa piazza Vittorio Emanuele e viene investito, pensionato al pronto soccorso: ha un trauma cranio-facciale - La donna alla guida della Fiat Panda che ha travolto l'ultra settantenne si è fermata per prestare i primi soccorsi ... agrigentonotizie.it

Investito da un’auto mentre attraversa la strada, ottantenne in ospedale (VIDEO) - Un anziano è stato travolto da un’auto in corsa mentre attraversava la strada. grandangoloagrigento.it

Torino, la fiaccola olimpica dopo aver attraversato la città arriva a Piazza Castello. Ad attenderla anche gruppi di antagonisti che protestano. Schierata la polizia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.