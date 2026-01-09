Lavori per la fermata Pigneto modifiche alla circolazione ferroviaria tra Tiburtina e Ostiense

Dal 9 al 11 gennaio e dal 30 gennaio al 1° febbraio, la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subirà modifiche. Queste variazioni sono necessarie per i lavori di realizzazione della fermata Pigneto. Si consiglia di verificare gli orari e le eventuali variazioni del servizio prima di pianificare i propri spostamenti.

Roma, 9 gennaio 2026 – Nei fine settimana dal 9 all'11 gennaio e dal 30 gennaio al 1° febbraio la circolazione ferroviaria subirà modifiche nel tratto compreso tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata Pigneto. Gli interventi comporteranno variazioni al servizio dei treni del Regionale, con limitazioni e modifiche di origine e destinazione su alcune linee strategiche del nodo romano. Modifiche ai treni regionali. Sulla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto i treni saranno limitati o avranno origine a Roma Tiburtina e Roma Ostiense.

