Lavori per la fermata Pigneto cambiano gli orari dei treni tra Tiburtina e Ostiense

A partire dal 9 gennaio, nei fine settimana del 9-11 gennaio e 30 gennaio-1 febbraio, la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Ostiense subirà variazioni. Queste modifiche sono necessarie per i lavori di realizzazione della nuova stazione Pigneto. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati e le eventuali variazioni sui canali ufficiali prima di pianificare gli spostamenti.

Nei fine settimana del 9 – 11 gennaio e 30 gennaio – 1 febbraio la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della stazione Pigneto.I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

