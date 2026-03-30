Trasferire l’orso M49? Macché! Libertà senza compromessi

Il dibattito sulla sorte dell’orso M49, attualmente detenuto nel parco Casteller di Trento, continua a suscitare discussioni tra gli animalisti. Le questioni legate al suo trasferimento o alla sua libertà sono al centro di confronti pubblici, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle decisioni delle autorità competenti. La questione rimane aperta senza che siano state adottate misure definitive.

L’associazione Bearsandothers ha espresso la propria contrarietà al trasferimento del grande plantigrado momentaneamente rinchiuso al Casteller proponendo come alternativa la sua totale liberazione Prosegue il dibattito degli animalisti sulle condizioni dell’orso M49 che attualmente si trova rinchiuso al parco Casteller di Trento. Dopo il doppio blitz dei Centopercentoanimalisti avvenuto qualche giorno fa, anche gli attivisti dell’associazione Bears and Others hanno detto la loro sull’eventualità di trasferire il grande plantigrado in una struttura diversa da quella in cui si trova ora. “Ci chiediamo che senso abbia lottare per la tutela degli animali selvatici e richiederne il trasferimento da una prigione all’altra” hanno affermato i rappresentanti di Bears and Others. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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