Agente parla delle condizioni critiche del carcere delle Vallette a Torino e viene sospeso per sei mesi ma il Tar gli dà ragione blocca il provvedimento e multa il Ministero

A gennaio 2026 il Tar del Piemonte ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, sospendendo l'efficacia del provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per sei mesi nei confronti di un agente della polizia penitenziaria, assistito anche dal sindacato Osapp, che aveva denunciato pubblicamente gravi criticità operative e organizzative all'interno del carcere delle Vallette a Torino in cui presta servizio. Con la stessa ordinanza il Tar ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese, quantificate in mille euro. I giudici hanno evidenziato che l'agente aveva rilasciato un'intervista confidando ragionevolmente nell'anonimato e che l'identificazione non sarebbe dipesa da una sua volontà, ma dalla successiva trasmissione all'amministrazione del filmato integrale da parte dell'emittente televisiva, nel quale il volto risultava visibile per un breve istante. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

