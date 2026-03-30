Trapani resta in Serie C o no? La decisione ufficiale della Corte Federale d’Appello ecco qual è la sentenza per il club siciliano

La Corte Federale d’Appello ha emesso la sua decisione riguardo alla posizione del club di Trapani in Serie C. La sentenza ha confermato il mantenimento del club nella categoria, evitando la retrocessione o altre conseguenze. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il futuro immediato della squadra e il suo percorso nel campionato in corso.

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