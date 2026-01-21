Consiglio Federale la decisione ufficiale sul calciomercato del Napoli Quattro club rimangono perplessi cosa è successo!

Il Consiglio Federale ha comunicato la decisione ufficiale riguardante il calciomercato del Napoli. Quattro club rimangono perplessi, anche se non sono stati concessi via libera né sbloccati eventuali fondi. La situazione resta sotto osservazione, e le implicazioni per il mercato della squadra partenopea sono ancora da approfondire. Ecco i dettagli di quanto deciso e le reazioni delle parti coinvolte.

