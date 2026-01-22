Pegno mobiliare non possessorio e accesso al credito | il focus di Andrea Centofanti

Andrea Centofanti analizza il pegno mobiliare non possessorio come alternativa efficace per le imprese in cerca di finanziamenti. Questa soluzione permette di ottenere credito senza cedere il possesso dei beni, offrendo maggiore flessibilità rispetto ai metodi tradizionali. In un contesto di accesso al credito in evoluzione, comprendere le caratteristiche di questa forma di garanzia può rappresentare un’opportunità strategica per le imprese.

Oggi le imprese hanno diverse soluzioni per accedere al credito, dagli strumenti bancari tradizionali, come mutui, linee di credito e anticipi su fatture, a forme di finanziamento più evolute come il factoring o la finanza agevolata. Oltre a queste modalità di accesso al credito, ormai consolidate da diverso tempo, si sta affermando una nuova soluzione che merita sicuramente un approfondimento: il pegno mobiliare non possessorio, un istituto giuridico che consente di offrire beni mobili a garanzia di un credito senza che l'impresa debba privarsene materialmente. In sostanza, nonostante tali beni siano dati in pegno, l'azienda può continuare a utilizzarli per la sua attività produttiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il pegno mobiliare non possessorio: l’analisi di Andrea CentofantiIl pegno mobiliare non possessorio, introdotto recentemente nel nostro ordinamento, rappresenta una novità importante nel contesto degli strumenti di garanzia per le imprese.

