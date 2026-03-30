Transizione 5.0 Confartigianato Arezzo sul decreto fiscale del 27 marzo | Gravissimo cambiare le regole dopo gli investimenti

Il decreto fiscale approvato il 27 marzo ha suscitato reazioni da parte di Confartigianato Arezzo, che ha definito gravissimo modificare le norme dopo aver già effettuato investimenti. La questione riguarda le conseguenze di eventuali modifiche alle regole fiscali in un momento successivo alle decisioni prese dalle imprese. La discussione si concentra sulla stabilità delle normative e sull’impatto che tali cambiamenti possono avere sulle attività produttive.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Transizione 5.0, Confartigianato Arezzo sul decreto fiscale del 27 Marzo: “Gravissimo cambiare le regole dopo gli investimenti. Così si tradisce la fiducia delle imprese”. Accolte le istanze di Confartigianato per la convocazione di un tavolo con le imprese in programma il prossimo 1° aprile. Il presidente Baldi: “Disatteso l’impegno verso chi ha investito in innovazione e sostenibilità. Chiediamo un correttivo urgente” Confartigianato Imprese Arezzo esprime profonda delusione e forte preoccupazione per il contenuto del decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo, che colpisce duramente le imprese coinvolte nella Transizione 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Transizione 5.0, Confartigianato Arezzo sul decreto fiscale del 27 marzo: “Gravissimo cambiare le regole dopo gli investimenti” Articoli correlati Decreto fiscale, ora sui tagli alla transizione 5.0 il governo convoca un tavolo con le imprese. Il tentativo, dopo la delusione di ConfindustriaIl Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per gli Affari europei... Piano idrogeologico, Confartigianato: “Le nuove regole rischiano di frenare lo sviluppo del territorio”Il nuovo Piano per l’Assetto Idrogeologico preoccupa anche il mondo delle imprese territoriali. Aggiornamenti e notizie su Confartigianato Arezzo Argomenti discussi: Investito un milione, ma con questo taglio è difficile andare avanti. Transizione 5.0: nel DL Fiscale credito ridotto al 35%, taglio RinnovabiliIl DL 38/2026 riconosce agli esodati del bonus Transizione 5.0 solo il 35% del credito prenotato dal 7 novembre 2025. Le reazioni delle imprese. msn.com Confartigianato, in dl fisco penalizzati investimenti su Transizione 5.0Amara sorpresa dalla lettura del Decreto Legge fiscale approvato il 27 marzo dal Consiglio dei Ministri, che riduce drasticamente gli importi spettanti ai cosiddetti 'esodati' della Transizione 5.0. ansa.it