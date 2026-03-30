Ancora violenza tra i minori nel Napoletano due 16enni accoltellati da un coetaneo

Due minorenni sono stati feriti con un’arma da taglio a Marano, nel Napoletano. L’intervento dei carabinieri è avvenuto alle 23.30 di ieri in via Falcone, dove sono stati trovati i due ragazzi con ferite da arma da taglio. Sono stati trasportati in ospedale, dove sono stati medicati. La polizia sta indagando sull’accaduto per individuare il responsabile.

Ancora violenza tra i minori nel Napoletano. A Marano, alle 23.30 circa di ieri, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Falcone per l’accoltellamento di due ragazzini. Poco prima, nei pressi delle giostre, due 16enni sarebbero stati accoltellati da un ragazzo probabilmente loro coetaneo. Una delle vittime è stata colpita con almeno 6 fendenti e trasferita nel Pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altra tre volte ed è stata portata nel pronto soccorso di Giugliano. L’aggressore è scappato poco dopo l’arrivo dei carabinieri, che sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Indagini in corso.... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ancora violenza tra i minori nel Napoletano, due 16enni accoltellati da un coetaneo Articoli correlati Napoli, due 16enni accoltellati da un coetaneo: è caccia all’aggressoreDue 16enni sono stati accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli. Lite in strada nel Napoletano: due 16enni accoltellati. È caccia al responsabile in fugaDue sedicenni accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di domenica a Marano, in provincia di Napoli. Il calciatore Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento Tutto quello che riguarda Ancora violenza tra i minori nel... Discussioni sull' argomento Minori violenti nel Napoletano, due 16enni accoltellati: l’aggressore in fuga; Napoli, l’infanzia ferita tra violenza e solitudine: il grido dei bambini che chiede ascolto agli adulti oggi; Fiaccolata per Francesco Pio Maimone, i genitori: Disarmiamo Napoli; Donna muore di Hiv a Ischia, 65enne accusato di essere l'untore: i pm chiedono 24 anni, viene assolto. Minori violenti nel Napoletano, due 16enni accoltellati: l’aggressore in fugaAncora violenza tra i minori nel Napoletano. A Marano, alle 23.30 circa di ieri, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Falcone per l'accoltellamento di due ragazzini. Poco prima, ... napoli.repubblica.it Rissa tra giovanissimi finisce nel sangue: due feriti nel Napoletano - facebook.com facebook