Ha un malore a scuola a 11 anni e poco dopo muore per arresto cardiaco | giallo sulle cause

Un bambino di 11 anni è deceduto a Lecce dopo aver accusato un malore durante le ore di lezione. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118, le sue condizioni non sono migliorate e si è spento poco dopo. Le autorità hanno avviato le procedure per l'autopsia al fine di chiarire le cause del decesso.

Bimbo di 11 anni muore a Lecce dopo un malore a scuola. Inutile l'intervento del 118. Si attende l'autopsia per accertare le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Lecce, malore a scuola a 11 anni: muore poco dopo Mestre (VE), Sofia Greguoldo morta a 22 anni per arresto cardiaco dopo malore improvviso, i medici: "Forse embolia, disposta autopsia"Studentessa e artista promettente, Sofia Greguoldo è morta improvvisamente a 22 anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a malore. Temi più discussi: Insegnante fa vedere in classe video cruento, un alunno si sente male e nella caduta si rompe due denti. Il Tribunale condanna il Ministero al risarcimento per lesioni e omessa vigilanza; Allarme nella mensa scolastica di Milano: dodici bambini accusano un malore, indagini in corso; Il malore della mamma e la caduta dalle scale: ore d’ansia per il bimbo di 5 mesi in rianimazione; Oderzo, dramma a scuola: bambina di otto anni grave dopo una caduta in palestra. Malore a scuola, 11enne muore poco dopo in casa a LecceUn bambino di 11 anni è morto in casa a Lecce in seguito ad un malore. A quanto si apprende, il piccolo, di origini senegalesi, si sarebbe sentito male a scuola. La dirigente ha allertato il padre che ... lagazzettadelmezzogiorno.it Malore a scuola, muore ragazzino di 11 anni: la chiamata dei prof ai genitori, il ritorno a casa e l'arresto cardiacoUn ragazzino di 11 anni è morto a Lecce nella mattinata di lunedì 2 marzo 2026. Il piccolo era a scuola quando ha accusato un malore: dall'istituto ... leggo.it Era ricoverato all’ospedale di Novara a causa di un malore nell’intervallo della partita del campionato di Csi - facebook.com facebook #beatrice valli, malore in campo per il figlio Alessandro: «Sono tornata di corsa da Sanremo». La pallonata al petto e come sta ora x.com