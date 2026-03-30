Tragedia a Cadorago | cade nel pozzetto del giardino morto 71enne

Nel pomeriggio di sabato 28 marzo, a Bulgorello, frazione di Cadorago, un uomo di 71 anni è stato trovato senza vita nel giardino della sua abitazione. Secondo quanto si è appreso, l’uomo è caduto nel pozzetto presente nel giardino lungo la provinciale che collega la zona a Vertemate con Minoprio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

vDramma a Bulgorello: inutili i soccorsi. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente domestico Tragedia nel pomeriggio di sabato 28 marzo a Bulgorello, frazione di Cadorago. Un uomo di 71 anni, Rocco Masso, è stato trovato senza vita nel giardino della sua abitazione, lungo la provinciale in direzione Vertemate con Minoprio. A dare l’allarme, poco dopo le 16, è stato un familiare. In pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorsi del 118, con ambulanza e automedica, insieme ai vigili del fuoco partiti da Como, Lomazzo e Cantù. Ogni tentativo di aiuto si è però rivelato inutile. Dai primi elementi raccolti, l’uomo sarebbe caduto all’interno di un pozzetto (o pozzo) presente nel giardino di casa. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tragedia a Cadorago: cade nel pozzetto del giardino, morto 71enne Articoli correlati Leggi anche: Tragedia a Grugliasco: uomo cade dal quinto piano di un palazzo, morto Cade dal tetto mentre sistema un’antenna: muore 71enneTragedia nel pomeriggio di ieri a Scafati, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a un incidente domestico. Altri aggiornamenti su Tragedia a Cadorago cade nel pozzetto... Argomenti discussi: Tragedia a Cadorago: cade nel pozzetto del giardino, morto 71enne; Cade nel pozzo e muore.