Cade dal tetto mentre sistema un’antenna | muore 71enne

Nel pomeriggio di ieri a Scafati, un uomo di 71 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto mentre sistemava un’antenna. L’incidente, avvenuto in un contesto domestico, ha portato alla tragica perdita della vita. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Scafati, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a un incidente domestico. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - riporta Il Mattino - sarebbe caduto dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori, probabilmente per

