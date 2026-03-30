Traffico Roma del 30-03-2026 ore 16 | 30

Il servizio di informazione sulla mobilità a Roma ha segnalato alle 16:30 del 30 marzo 2026 alcune criticità nel traffico cittadino. La comunicazione è stata diffusa attraverso il sistema di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, per aggiornare gli utenti su eventuali disservizi o rallentamenti nelle strade principali della capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità partito nei giorni sono intervento finalizzato alla messa in sicurezza della Litoranea tra via di castelporziano e via Arno i lavori prevedono un rafforzamento della segnaletica con particolare attenzione alla presenza dei ciclisti prevista l'installazione di cartelli dedicati dissuasori luminosi e pannelli di rilevazione per la velocità proseguono i lavori su Viale del Parco del Celio la strada è chiusa al traffico modifiche per le linee 3:08 in particolare la linea 3 viaggia su tram travale Giulia Porta Maggiore mentre viaggia sul bus tra Porta Maggiore e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-03-2026 ore 16:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente su via Cristoforo Colombo tra via di... Traffico Roma del 16-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per... O NOVO Jato Hipersônico Mais Rápido dos EUA Desafia as Leis da Física.