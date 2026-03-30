Traffico Roma del 30-03-2026 ore 14 | 30

Il servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, è stato avviato il 30 marzo 2026 alle ore 14:30. La piattaforma fornisce aggiornamenti sul traffico e sulla viabilità nella città, permettendo agli utenti di consultare informazioni in tempo reale. La comunicazione riguarda le condizioni della circolazione nel centro urbano e nelle principali arterie della capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità partito nei giorni sono intervento finalizzato alla messa in sicurezza della Litoranea tra via di castelporziano e via Arno i lavori prevedono un rafforzamento della segnaletica con particolare attenzione alla presenza dei ciclisti prevista l'installazione di cartelli dedicati dissuasori luminosi e pannelli di rilevazione per la velocità proseguono i lavori su Viale del Parco del Celio la strada è chiusa al traffico modifiche per le linee 3:08 in particolare la linea 3 viaggia su tram travale Giulia Porta Maggiore mentre viaggia sul bus tra Porta Maggiore e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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