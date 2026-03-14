Traffico Roma del 14-03-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 14 marzo 2026 alle 14:30 mostra alcune criticità, secondo i dati di Roma infomobilità, servizio gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Attualmente, sul sistema si registrano alcune congestioni e rallentamenti in diverse zone della città. La situazione viene monitorata in tempo reale e viene comunicata agli utenti attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si incontra a Forte traffico in via Gregorio VII in via dei Prati Fiscali su alcuni tratti di via Nomentana in viale Alessandrino in via Tuscolana in zona Cinecittà in via Appia Nuova in prossimità del raccordo anulare in via Laurentina nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260314file6127d01d-6f30-425c-a2c1-a94d0505680cPmCADtRuPor2DATneJe.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-03-2026 ore 14:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per... Traffico Roma del 03-01-2026 ore 14:30Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere... Le ragioni del NO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Roma del Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma; Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze; Treni, stop sulla linea Roma-Firenze: sospesa la circolazione tra l’11 e il 12 aprile. Traffico Roma del 14-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati all'ascolto prosegui lavori sulla Salaria altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio di apertura il raccordo anulare risolto l'incidente in carreggiata esterna tra Appia ... romadailynews.it Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook