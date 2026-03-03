Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 3 marzo 2026 alle 14:30 è stato monitorato da Roma infomobilità, un servizio realizzato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. In quel momento, diverse strade della città presentavano congestioni e rallentamenti, mentre alcune zone risultavano più libere. La situazione è stata aggiornata in tempo reale per fornire informazioni agli automobilisti e ai pendolari che attraversavano la capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per questa sera dalle 22 alle 5:30 è prevista la chiusura al traffico della traforo Per quel che riguarda il trasporto pubblico Sara deviata la linea 71 che salterà temporaneamente sei fermate da domani a venerdì invece dalle 22 alle 5 per lavori nella galleria pasa è prevista la chiusura del che va da Piazza della Rovere a via di Porta Cavalleggeri saranno inviate su percorsi alternativi le linee 4662 64988 181 e 900 di notte cambio di itinerario anche per le notturne n 46 ed n 98 saranno temporaneamente sospese due fermate e domani mattina in programma una cerimonia della pace ad alleno è possibile chiusura traffico per a Piazza Venezia deviazioni per i bus dettagli sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

