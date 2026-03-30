Alle 8:30 del 30 marzo 2026, si registrano code sulla via Flaminia tra Prima Porta e altre località, a causa di un incidente che coinvolge più veicoli. La viabilità sulla strada principale di Roma risulta rallentata, con traffico in tilt nel tratto interessato. Nessuna informazione immediata sulla natura delle persone coinvolte o sui danni causati.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla via Flaminia tra Prima porta e Saxa Rubra in direzione del centro città intenso il traffico in entrata a Roma sulla formazione Roma Nord con code tra Settebagni e del raccordo anulare è trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia rallentamenti e code anche in esterna tra Prenestina e ti butti ed ancora tra salari hai Cassia bis intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est sulla tangenziale traffico in coda via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso lo stadio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-03-2026 ore 08:30

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