Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08 | 30

Alle otto e trenta del 3 marzo 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti tra Settecamini e la tangenziale est, con veicoli in ingresso in città che procedono a passo d'uomo. La situazione interessa le strade principali e si registra un incremento delle auto in transito in questa fascia oraria. Non si segnalano incidenti o blocchi significativi nelle zone coinvolte.

Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di Francia verso lo stadio Olimpico e poi direzione San Giovanni tra Tiburtina e lo svincolo per La A24 trafficata via Flaminia code tra Labaro e via dei Due Ponti in direzione del centro città sulla via Salaria per una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si registrano code a partire dalla motorizzazione civile intenso il traffico anche sul Raccordo Anulare file lungo la carreggiata interna tra Caterina e Appia rallentamenti e code in carreggiata esterna... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati traffico previsto piuttosto intenso per l'affluenza di turisti presenti in città per trascorrervi il ponte dell'epifania...

Traffico Roma del 03-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati in zona Olgiata chiusura temporanea per incidente di via formellese tra via Cassia e via Veientana nelle due direzioni di...

#Tgm 8 gennaio ore 6,30 - Ritorno alla normalità per la Ztl del Centro. Ecco gli orari

Traffico Roma del 02-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia bis e Salaria ed ancora tra Casilina e da Appia ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 02-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati tra Lazio e Abruzzo sulla A24 roma-teramo per un incidente si sono formate code tra Valle del Salto e torno in parte verso ... romadailynews.it

