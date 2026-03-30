Alle 7:30 del 30 marzo 2026, si registra una coda sulla diramazione Roma Sud tra Monte e l’uscita successiva a causa di un incidente. Sul luogo sono presenti vetture ferme e si registrano rallentamenti sulla carreggiata. La situazione del traffico è segnalata in tempo reale attraverso il servizio di informazione sulla viabilità.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e la barriera di Roma Sud In quest'ultima direzione un incidente anche su via Flaminia in colonna il traffico tra Prima Porta Saxa Rubra in direzione del centro città intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia rallentamenti o code anche lungo la carreggiata esterna tra salari e Cassia bis trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale via Nomentana & via dei Campi Sportivi in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-03-2026 ore 07:30

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