Traffico Roma del 03-03-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 3 marzo 2026, a Roma, si è verificato un incidente sul percorso urbano della A24 tra il raccordo anulare e una delle entrate principali. La situazione ha causato code di circa 3 chilometri, rallentando il traffico nella zona e coinvolgendo diversi veicoli sulla carreggiata. La Polizia stradale ha effettuato i rilievi e gestisce la viabilità.

Luceverde Roma incidente con code di 3 Km sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo anulare Viale Togliatti verso la tangenziale est e qui in entrata in città sulla tangenziale est altezza Salaria verso lo stadio Olimpico è in direzione San Giovanni dallo svincolo per La A24 trafficata la via Flaminia Conco del Lavoro via dei Due Ponti in direzione del centro città sulla via Salaria per una riduzione di carreggiata dovuta i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si registrano code a partire da la motorizzazione civile in entrata Roma code dovute al traffico intenso sulla diramazione Roma sud della A1 tra Torrenova e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-03-2026 ore 07:30 Traffico Roma del 01-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati sulla Gianicolense stop alla circolazione tra via San Girolamo Emiliani e Piazza San Giovanni di Dio in direzione di via... Traffico Roma del 03-01-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico previsto piuttosto intenso per l'affluenza di turisti presenti in città per trascorrervi il ponte dell'epifania... #Tgm 8 gennaio ore 6,30 - Ritorno alla normalità per la Ztl del Centro. Ecco gli orari Approfondimenti e contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Blocco del traffico a Roma, quarta domenica ecologica: oggi 22 febbraio si fermano i veicoli a motore. Ecco le fasce orarie; Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e deroghe; Domenica ecologica a Roma: stop alle auto dentro la Ztl Fascia Verde e capodanno cinese nelle strade. Traffico Roma del 02-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da segnalare code per incidente sulla carreggiata interna del ... romadailynews.it Traffico Lazio del 02-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati tra Lazio e Abruzzo sulla A24 roma-teramo per un incidente si sono formate code tra Valle del Salto e torno in parte verso ... romadailynews.it La CNA di Roma ha espresso preoccupazioni dopo l'annuncio dell'amministrazione delle nuove modalità di accesso alla zona a traffico limitato a partire dal 1° luglio - facebook.com facebook