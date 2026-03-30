Alle 09:30 di questa mattina, il traffico sulla rete autostradale della regione Lazio risultava complessivamente scorrevole. Non sono stati segnalati rallentamenti o code significative lungo le principali arterie stradali della zona. La situazione si mantiene stabile rispetto alle ore precedenti, con nessuna interruzione o incidente segnalato lungo le strade principali della regione.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Nord con code tra Settebagni e di raccordo anulare praticata la carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta e via Tiburtina ed ancora tra Casilina e doppia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale sulla tangenziale cose per un incidente tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico chiusa la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-03-2026 ore 09:30

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