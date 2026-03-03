Alle 9:30 del 3 marzo 2026, il traffico sulla via Pontina in Lazio è intenso, con code che si formano tra Spinaceto e altre zone. La circolazione risulta rallentata in diversi punti, creando disagi agli automobilisti che percorrono quella tratta in direzione sud. La situazione si presenta stabile, con alcune aree particolarmente congestionate.

Luceverde Lazio trovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina da Spinaceto alla Cristoforo Colombo trafficato anche il percorso Urbano della A24 Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata a Roma intenso il traffico sul Raccordo Anulare fine lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana nella Salaria e tra Casilina e rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Pontina e poi tra Casilina e la Tiburtina lavori su via Salaria riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti è Santa Rufina In entrambe le direzioni possibile la. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 09:30

