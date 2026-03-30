traffico illecito di residenze cadono le accuse del pm un assolto e una prosciolta

Durante l'udienza preliminare riguardante il traffico illecito di residenze nella zona della stazione, sono stati emessi due provvedimenti di assoluzione e uno di proscioglimento. Le accuse del pubblico ministero sono state respinte nei confronti di due imputati, mentre uno è stato prosciolto. La vicenda riguarda presunte operazioni di pagamento per ottenere permessi di soggiorno attraverso residenze fittizie.

L’udienza preliminare sul traffico illecito di residenze date dietro pagamento a stranieri nella zona della stazione, così da agevolare l’ottenimento del permesso di soggiorno, è approdata alla sentenza di primo grado per due imputati su tre. L’indagine della polizia locale è stata coordinata dal pubblico ministero Maria Rita Pantani. Il pakistano 32enne Muhammad Farhan Liaqat, residente a Reggio, difeso dall’avvocato Isma Anwar, aveva chiesto l’abbreviato: il gup Luca Ramponi lo ha assolto "perché il fatto non sussiste", a fronte di una richiesta di pena di 2 anni e 1 mese. La marocchina Zineb Joumani, 55 anni, che abita a Parma, difesa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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