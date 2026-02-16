Vittorio Sgarbi assolto cadono le accuse sul quadro di Manetti | Macchina del fango contro un innocente

Vittorio Sgarbi è stato assolto perché le accuse di riciclaggio legate al quadro di Rutilio Manetti sono state respinte dal tribunale di Reggio Emilia. La decisione arriva dopo un procedimento che aveva attirato l’attenzione di molti, con l’accusa di aver nascosto denaro attraverso la vendita del dipinto. Il giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per imputare Sgarbi, che ha sempre negato ogni coinvolgimento. La vicenda si è concentrata sulla provenienza del quadro e sulle transazioni legate alla sua compravendita.

Vittorio Sgarbi è stato assolto dal tribunale di Reggio Emilia dall’accusa di riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro. La decisione è arrivata con rito abbreviato: il gup ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula della vecchia insufficienza di prove. La Procura reggiana, guidata dal procuratore Gaetano Calogero Paci, aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. L’inchiesta e il caso del dipinto. Il fascicolo era stato aperto inizialmente a Macerata, dove Sgarbi ha il domicilio a San Severino Marche, comune di cui è stato sindaco, per poi essere trasferito a Reggio Emilia.🔗 Leggi su Open.online

