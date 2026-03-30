Traffico di rifiuti assolta l’imprenditrice Francesca Tartamella
Il tribunale di Perugia ha assolto l’imprenditrice originaria di Trapani, coinvolta in un procedimento riguardante il traffico di rifiuti. La decisione è stata comunicata nella giornata del 30 marzo 2026. La donna risiedeva nella regione umbra al momento dell’indagine. La vicenda giudiziaria si è conclusa con l’assoluzione senza condanne.
Perugia 30 marzo 2026 – Francesca Tartamella, imprenditrice originaria di Trapani, ma residente a Perugia, dove ha sede l’azienda, è stata assolta nell’ambito per il processo che ipotizzava un’associazione a delinquere che avrebbe gestito lo smaltimento di fanghi residui di lavorazione nel settore orafo e in quello della concia delle pelli. Il processo ha riunito due inchieste, Calatruria e Keu condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, in cui si ipotizzavano anche contiguità con la ‘ndrangheta. Secondo l’accusa, Tartamella, in qualità di intermediaria, avrebbe partecipato a «un traffico organizzato di rifiuti contenenti keu e rifiuti pericolosi». 🔗 Leggi su Lanazione.it
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