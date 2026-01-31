Rifiuti tessili incontrollati in zona industriale indagata imprenditrice per inquinamento ambientale

Nella zona industriale di una città del Sud Italia, un’area di circa mille metri quadrati si è trasformata in una discarica a cielo aperto di rifiuti tessili. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che ora indagano sull’imprenditrice responsabile della gestione dei materiali, sospettata di aver causato un grave inquinamento ambientale. La scoperta ha sollevato molte preoccupazioni tra i residenti e le associazioni ambientaliste.

Nella zona industriale di una città del Sud Italia, un'area di circa mille metri quadrati è stata trovata sommersa da una montagna di rifiuti tessili incontrollati. I rifiuti, per lo più scarti di produzione provenienti da piccole e medie imprese del settore moda, sono stati rinvenuti in stato di avanzato degrado, sparsi su terreno non recintato e privo di qualsiasi sistema di contenimento. L'intera area, che si trova in prossimità di corsi d'acqua sotterranei, è stata immediatamente oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri del Nas e del nucleo operativo ambientale della provincia. I rilievi hanno rilevato la presenza di materiali non biodegradabili, alcuni dei quali contaminati da sostanze chimiche utilizzate nella tintura e nel trattamento del tessuto.

