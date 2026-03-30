Nella giornata del 30 marzo 2026 sono state smantellate due associazioni criminali coinvolte nel traffico di hashish dal Marocco verso Italia e Spagna. Le forze dell’ordine hanno sequestrato ingenti quantitativi di droga e arrestato diversi membri delle organizzazioni, ritenute responsabili del rifornimento di piazze di spaccio nelle due nazioni. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete di collegamenti tra i gruppi criminali.

Milano, 30 marzo 2026 – Traffico di hashish dal Marocco verso Italia e Spagna: debellate due associazioni criminali alleate, in grado di muovere ingenti quantitativi destinati alle piazze di spaccio. Venti le persone arrestate. Squadra investigativa comune. La Guardia di finanza di Milano, coordinata dalla Procura Distrettuale di Milano, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust, ha concluso una vasta indagine nei confronti di un'associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, culminata con l'esecuzione a Milano, Barcellona e Marbella (Spagna), lo scorso febbraio, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 20 indagati e con il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente, armi, denaro contante e beni di lusso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traffico di droga: smantellati i cartelli che rifornivano di hashish Milano e Barcellona

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