Sorpreso con la droga in casa | gestiva un traffico di hashish marijuana e pastiglie HTC

Il giovane spacciatore di Bolzano, Marco Rossi, è stato arrestato ieri sera con l’accusa di traffico di droga. I carabinieri lo hanno sorpreso nella sua abitazione, dove aveva nascosto diverse confezioni di hashish, marijuana e pastiglie HTC. Durante la perquisizione, hanno trovato anche una somma di denaro contante, segno di un traffico attivo e redditizio. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, gestiva un traffico di sostanze stupefacenti che coinvolgeva clienti della città. L’indagine, condotta con precisione, ha portato al suo fermo e al sequestro di droga e denaro.

Un arresto e il sequestro di diverse confezioni di droga e di denaro in contanti. È questo l'esito di un'indagine condotta dai carabinieri di Bolzano che, nei giorni scorsi, sono riusciti a identificare (e rintracciare) un giovane spacciatore già noto alle forze dell'ordine, 22enne italiano residente nel centro storico del capoluogo altoatesino. Secondo i primi riscontri dei militari, il giovane nascondeva in casa diverse dosi di hashish e marijuana, corrispondenti a un totale di circa 160 grammi, 25 pastiglie contenenti il principio attivo del THC e 13.000 euro in contanti. Per il giovane è scattato l'arresto e ora dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.