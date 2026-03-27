Una donna di Altamura ha scoperto il tradimento del fidanzato e ha deciso di reagire in modo vistoso, imbrattando la vettura con scritte offensive e attaccando sulla carrozzeria le chat con l’amante. L’episodio è diventato immediatamente virale sui social, trasformandosi in un evento pubblico. La scena è stata documentata e condivisa in rete nelle ore successive, attirando l’attenzione di molti utenti.

Succede ad Altamura: scritte con spray e messaggi stampati per denunciare pubblicamente il tradimento. Il caso diventa virale Una vendetta plateale, trasformata in spettacolo pubblico e finita nel giro di poche ore sui social. È accaduto ad Altamura, dove una donna, dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato, ha deciso di denunciarlo in modo eclatante: imbrattando la sua auto con scritte offensive e incollando sulla carrozzeria gli screenshot delle chat che proverebbero la relazione con un’altra donna. L’episodio risale al 25 marzo e si è consumato nella zona industriale, dove l’uomo aveva parcheggiato l’auto mentre era al lavoro. Armata di spray, la donna ha scritto parole come “traditore” sulla fiancata del veicolo, accompagnando il gesto con altri insulti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Scopre il tradimento e “smaschera” il fidanzato: auto imbrattata e chat con l'amante incollate sulla carrozzeria

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