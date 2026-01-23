Anche la prof mi bullizza I diari di Paolo prima del suicidio a 14 anni | Umiliato davanti alla classe

Il caso di Paolo Mendico, quattordicenne di Fondi che si è tolto la vita a soli 14 anni, mette in luce le difficoltà e le responsabilità delle istituzioni scolastiche nel fronteggiare episodi di bullismo e disagio tra gli studenti. Nonostante i segnali evidenti, la scuola non avrebbe intervenuto adeguatamente, sollevando interrogativi sulle modalità di prevenzione e tutela dei giovani in ambito scolastico.

Latina – La scuola sapeva, poteva intervenire, ma si è girata dall'altra parte. Il suicidio di Paolo Mendico, il quattordicenne studente dell'Istituto tecnico informatico 'Pacinotti' di Fondi (Latina) che si tolse la vita l'11 settembre 2025, alla vigilia del primo giorno di scuola, chiama a una responsabilità diffusa. E in attesa di capire dove andrà a parare l'indagine penale, a finire sul registro dei cattivi è proprio il vertice dell'Itis. Paolo Mendico, 14 anni, si è tolto la vita lo scorso mese La dirigente del Pacinotti, Gina Antonetti, riceve una sospensione di tre giorni, disposta dal ministero dell'Istruzione e del Merito.

