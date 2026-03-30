In vista della Pasqua, il Castello di Levizzano organizza una caccia alle uova rivolta a bambini e ragazzi. L’evento prevede la ricerca di tesori di cioccolato nascosti tra passaggi segreti e ambientazioni storiche della struttura. La manifestazione mira a coinvolgere le famiglie in un’attività all’aperto, offrendo anche l’opportunità di esplorare le diverse aree del castello.

Per l’arrivo della Pasqua e per festeggiare la primavera, il Castello di Levizzano si trasforma in un luogo in cui piccole e piccoli cercatori potranno darsi da fare in una grande caccia alle uova: ma dove si saranno nascoste? Sarà l’occasione per grandi e piccoli anche di scoprire il Castello, i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Tra passaggi segreti e tesori di cioccolato, piccoli cercatori cercasi a Levizzano per Pasqua

Articoli correlati

Un viaggio tra arte e storia per i piccoli tesori da scoprire di Gianni ChiariniUn viaggio affascinante tra arte e storia quello di Gianni Chiarini Firenze che ha presentato la Collezione Autunno/Inverno 2026-27 attingendo...

Per “Alba“ piccoli co-produttori cercasiC’è un copione rimasto chiuso in un cassetto per due anni che adesso cerca la luce, e per farlo ha bisogno di persone.