per alba piccoli co produttori cercasi

Il progetto “Alba” nasce da un copione rimasto nel cassetto per due anni, ora pronto a prendere vita. La causa è la mancanza di persone disposte a partecipare e contribuire alla sua realizzazione. Gli organizzatori cercano piccoli co-produttori, agricoltori e appassionati, per aiutare a finanziare e sviluppare l’iniziativa. La partecipazione coinvolge anche la cura di un orto condiviso e la produzione di materiali artistici. Chi vuole unirsi può contattare gli organizzatori attraverso i canali disponibili online.

C'è un copione rimasto chiuso in un cassetto per due anni che adesso cerca la luce, e per farlo ha bisogno di persone. Si chiama "Alba" ed è il nuovo progetto cinematografico indipendente del lucchese, Daniele Volgano, 26 anni, che ha deciso di scommettere sul territorio e sulla forza della comunità per trasformare una storia intima in un film vero e proprio. Per coprire i costi vivi della produzione – dal noleggio delle attrezzature cinematografiche al sostegno della troupe – Volgano ha lanciato in questi giorni una campagna di crowdfunding sulla nota piattaforma Produzioni dal Basso. L'obiettivo è ambizioso ma concreto: raccogliere il budget necessario per battere il primo ciak prima dell'estate.