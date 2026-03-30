Tra Juventus e Nazionale la stagione del rilancio per Locatelli

Manuel Locatelli ha ripreso un ruolo chiave nella Nazionale italiana dopo una stagione positiva con la Juventus. La sua presenza nel centrocampo azzurro si è consolidata, ottenendo sia la convocazione che la maglia da titolare. La sua prestazione con il club torinese ha contribuito a rafforzare la sua posizione in nazionale, dove si conferma come elemento centrale.

Manuel Locatelli è tornato a essere una delle pedine più importanti della Nazionale italiana. La stagione positiva disputata con la Juventus gli ha permesso di riconquistare non solo la convocazione, ma anche una maglia da titolare nel cuore del centrocampo azzurro. Da quando Gennaro Gattuso siede sulla panchina dell’Italia, il capitano bianconero è sempre stato convocato. Nelle sette gare con “Ringhio” commissario tecnico, Locatelli è sceso in campo cinque volte, di cui quattro dal primo minuto: un segnale chiaro della centralità che il centrocampista ha assunto nel nuovo progetto azzurro. Il metronomo del gioco bianconero. L’ex Sassuolo, in questa stagione, è tornato a esprimersi sui livelli di Euro2020. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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