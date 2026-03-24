Juventus Locatelli in nazionale Conosco le mie responsabilità

Il messaggio di Locatelli Manuel Locatelli su Instagram ha lanciato un messaggio in vista dei Play Off fondamentali che l’Italia dovrà giocare per accedere ai mondiali “ Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire ad un errore è lavorare ancora più duramente. Adesso abbiamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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