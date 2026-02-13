Il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, porta con sé un forte impatto ambientale e sociale. Le rose che arrivano dai campi in Kenya sono spesso coltivate con pratiche che danneggiano il suolo e richiedono grandi quantità di acqua. Allo stesso tempo, i diamanti venduti come simbolo di amore vengono spesso estratti in zone di conflitto, contribuendo a violazioni dei diritti umani. Questi aspetti meno noti del giorno degli innamorati mostrano un volto diverso rispetto alle immagini romantiche e scintillanti che dominano la scena.

Articolo. Dalle rose coltivate in Kenya ai diamanti “insanguinati”, il 14 febbraio muove un grande giro d’affari ma pesa su ambiente e diritti umani San Valentino, la festa degli innamorati e la ricorrenza più romantica dell’anno, viene celebrata dal 60% degli italiani, secondo l’ultima stima di Confesercenti. Attorno al 14 febbraio ruota un giro d’affari fatto di cene al ristorante e regali, con una spesa media di circa 80 euro a persona solo per i doni. Ma se dal punto di vista economico la ricorrenza rappresenta un volano per i consumi, sul piano ambientale si conferma tra gli appuntamenti a maggiore impatto dell’anno: una macchina produttiva fondata sull’usa e getta e sullo sfruttamento di risorse provenienti da Paesi lontani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - San Valentino tra romanticismo e consumismo: l’altra faccia di rose e diamanti

