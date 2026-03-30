Tra arte e inclusione dal percorso in Cils ai progetti per la città | Mires Merloni consegna un ritratto al sindaco

Nei giorni scorsi, un incontro si è svolto presso il municipio tra un artista e il sindaco della città. Durante la riunione si è parlato di iniziative nel campo dell’arte e di progetti rivolti a valorizzare le capacità delle persone. In questa occasione, l’artista ha consegnato un ritratto al primo cittadino, in un momento che ha coinvolto anche il percorso formativo svolto presso il Cils.

Mires si distingue per la sua passione per il disegno, in particolare per le caricature e la creazione di animali fantasiosi e divertenti Un incontro all’insegna dell’arte e della valorizzazione delle capacità individuali quello avvenuto nei giorni scorsi in Comune tra Mires Merloni e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. In occasione della visita, Merloni ha donato al primo cittadino un ritratto da lui realizzato, gesto che testimonia non solo il suo talento creativo ma anche il forte legame venutosi a creare negli ultimi anni. Mires Merloni fa parte del Cso la barca, centro diurno gestito dalla cooperativa Cils, realtà attiva dal 1974 che opera con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità e situazioni di svantaggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Tra arte e inclusione, dal percorso in Cils ai progetti per la città: Mires Merloni consegna un ritratto al sindaco Articoli correlati Il sindaco consegna la medaglia della città al direttoreIeri mattina 26 febbraio il sindaco di Padova Sergio Giordani ha ricevuto in municipio il direttore generale dell'Azienda Ospedale Università di... Miart, la nuova direzione dell’arte tra jazz, progetti speciali e dialogo con la cittàMiart 2026, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano celebra la sua edizione numero 30 tra jazz, progetti...