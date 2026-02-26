Il sindaco consegna la medaglia della città al direttore

Ieri mattina, nel municipio di Padova, il sindaco ha incontrato il direttore generale dell'ente ospedaliero universitario locale. L'occasione è stata l'assegnazione di una medaglia commemorativa, simbolo di riconoscimento per il contributo fornito alla comunità. La cerimonia si è svolta in un clima di cordialità e rispetto reciproco, con lo scambio di cortesie tra le parti.

Ieri mattina 26 febbraio il sindaco di Padova Sergio Giordani ha ricevuto in municipio il direttore generale dell'Azienda Ospedale Università di Padova Giuseppe Dal Ben. E' stato un momento molto emozionante il cui il primo cittadino e il professionista si sono confrontati ricordando le positive.