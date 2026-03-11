Francesco Totti sta per tornare ufficialmente a Roma, pronto a ricoprire il ruolo di Ambasciatore del Centenario nel 2027. Il club ha messo a punto un progetto con i Friedkin per consolidare la presenza dell’ex calciatore nell’ambito delle celebrazioni storiche. La firma ufficiale è attesa a breve, segnando un ritorno importante per la società e i tifosi.

Il ritorno di Francesco Totti nell’orbita Roma è a un passo dall’ufficialità, con un progetto studiato dai Friedkin per blindare l’immagine del club in vista dello storico Centenario del 2027. L’ex capitano giallorosso assumerà il ruolo di Ambassador del Centenario, una figura istituzionale di alto profilo che lo vedrà protagonista delle celebrazioni per i cento anni di storia della società. I colloqui, gestiti direttamente dalla proprietà americana senza intermediari, hanno certificato un rapporto definito “ottimo” da fonti interne a Trigoria, confermando il disgelo definitivo dopo gli anni di assenza dallo Stadio Olimpico e la recente cena con il tecnico Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Totti torna per il Centenario: sarà l’Ambasciatore del 2027

Articoli correlati

Totti torna alla Roma: quale sarà il suo ruolo in giallorosso?Un capitolo cruciale si avvicina per la roma: francesco totti è pronto a rientrare tra le mura di Trigoria, non come semplice simbolo ma con un...

Totti torna alla Roma, la verità sulla cena con Gasperini: cosa è successo davvero e quale sarà il vero ruolo del Capitano in giallorossoJuventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato...

Una selezione di notizie su Roma Totti torna per il Centenario sarà...

Temi più discussi: Francesco Totti torna alla Roma: sarà ambasciatore del centenario!; Colloqui Totti-Friedkin su un ruolo per il centenario del club: Cassano gli sconsiglia un futuro da dirigente; Totti e Gasperini, una cena insieme per il futuro: cosa è successo lunedì sera; Segui Bologna-Roma: pronostici, migliori scommesse e quote.

Roma, Totti torna come ambassador per i 100 anni: per ora non è previsto ruolo da dirigente(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Totti alla Roma come ambassador del centenario. Questo - fa sapere la società giallorossa - è il ruolo studiato dai Friedkin (e condiviso da Francesco) per l'ex capitano in ... tuttomercatoweb.com

Totti verso il ritorno alla Roma: per ora solo come ambasciatore per il centenarioPronto il ritorno dell’ex capitano in giallorosso: trattative dirette con i Friedkin per un ruolo da ambasciatore nelle celebrazioni dei 100 anni del club. calcioefinanza.it

Francesco #Totti è vicino al ritorno alla #Roma come ambasciatore per il centenario. Contatti diretti con i Friedkin, firma del contratto attesa a breve. x.com

Cari amici, Il 5 marzo, poco prima dell'inizio dei Giochi Paralimpici, l’Ambasciatore del Giappone, Hikariko Ono, insieme al Commissario dell’Agenzia per lo Sport del Giappone, Kawai Junichi, ha visitato il Villaggio Paralimpico di Milano-Cortina. Al Villaggio d - facebook.com facebook