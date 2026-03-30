Il Tottenham ha annunciato l’esonero di Igor Tudor dopo sei settimane di lavoro come allenatore. Nel frattempo, il tecnico della Juventus si trova a Zenica, dove sta seguendo le partite di qualificazione al Mondiale. La Premier League sta vivendo un momento di cambiamenti, mentre in Italia si preparano le prossime sfide internazionali.

Terremoto in Premier League. Il Tottenham ha ufficializzato l’esonero di Igor Tudor, sollevato dall’incarico dopo appena sei settimane di gestione. Fatale per il tecnico croato, già reduce dalla separazione con la Juventus, il bilancio fallimentare di 4 sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato e il pesante 5-2 incassato dall’ Atletico Madrid in Champions League. Nonostante il pareggio contro il Liverpool, la proprietà londinese ha deciso per la risoluzione anticipata del rapporto, evidenziando i limiti comunicativi e tattici di una gestione mai decollata. «A Tudor mancano palesi qualità da psicologo e comunicatore, doti che invece rendono Spalletti la vera fortuna della Juventus attuale», ha commentato l’editorialista Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio, sottolineando il divario di leadership tra i due tecnici. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Tottenham, Tudor esonerato: Spalletti si gode la Juve. Italia a Zenica per il Mondiale

Articoli correlati

Leggi anche: Juventus, Tudor esonerato dal Tottenham

Tottenham, esonerato Tudor: De Zerbi in pole per sostituirloIl mondo del calcio inglese è scosso da una notizia che ha del clamoroso e che segna il fallimento di un progetto tecnico durato appena una manciata...

Una raccolta di contenuti su Tottenham Tudor esonerato Spalletti si...

Temi più discussi: Trevisani svela la differenza tra la gestione Tudor e Spalletti: Non è Gesù ma prima la Juventus non si poteva guardare; Tudor, incubo senza fine: un grave lutto ha colpito l’ex Juve mentre il Tottenham sprofondava, esonero vicino; Igor Tudor esonerato dal Tottenham; Juventus, Tudor esonerato dal Tottenham.

De Paola: Tudor esonerato dal Tottenham? La Juve è stata fortunata ad aver trovato SpallettiIntervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola si sofferma sull'esonero di Igor Tudor, ex allenatore della Juventus, da parte degli inglesi del Tottenham: Io ho ... tuttojuve.com

Igor Tudor esonerato dal TottenhamIgor Tudor è stato esonerato dal Tottenham, l’allenatore croato termina dunque questa stagione con il secondo allontanamento dopo quello con la maglia della Juventus. Igor Tudor esonerato dal Tottenha ... juvelive.it

DE ZERBI-TOTTENHAM: CARTA BIANCA (E NON SOLO). SPALLETTI-VLAHOVIC-BASTONI: IL RIMBALZO youtu.be/uQ2QvHVIy9E x.com

Dopo la risoluzione consensuale con Igor Tudor, il Tottenham sta provando a convincere Roberto De Zerbi a sedersi sulla panchina del club. Gli Spurs avrebbero proposto un contratto di 5 anni all'allenatore italiano e la promessa di investire in maniera forte s - facebook.com facebook