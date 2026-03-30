Torneo delle Regioni Toscana fermata sul pari

Nella giornata internazionale contro la discriminazione razziale, la Città Metropolitana di Firenze ha organizzato un evento in collaborazione con Us Affrico, Aics Comitato Provinciale, Caritas Diocesana di Firenze e l’Associazione Calcio Fair Play. Durante il torneo delle Regioni, la squadra della Toscana ha ottenuto un pareggio, evidenziando l’importanza della partecipazione sportiva come momento di integrazione.

Una bella iniziativa di Città Metropolitana di Firenze per la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in collaborazione con Us Affrico, Aics Comitato Provinciale, Caritas Diocesana di Firenze, Associazione Calcio Fair Play. L’obiettivo è quello di valorizzare lo sport come strumento di dialogo e di integrazione. Presso l’Unione Sportiva Affrico si sono sfidate quattro squadre nel torneo di calcio dal titolo ‘ Mettiamo il razzismo in fuorigioco ’. In campo le squadre dell’Università di Firenze, della Caritas (composta da giovani rifugiati), dell’European University Institute e della Florida State University. Il torneo è stato vinto dalla formazione dell’Istituto Universitario Europeo che si è affermata in finale sulla compagine dell’Ateneo fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torneo delle Regioni. Toscana fermata sul pari Articoli correlati Leggi anche: La Puglia scelta per il Torneo delle Regioni: "Sarà festa dello sport e delle comunità" Promozione B. Il Camposanto regge. Solierese fermata sul parisolierese 0 camposanto 0 SOLIERESE: Tosi, Giannelli (24’st Vaccari), Bartolomeo, Mecorrapaj, Vignocchi (1’st Pagano), Mandreoli, Bozzani, Boschetti,... Una raccolta di contenuti su Torneo delle Regioni Toscana fermata... Temi più discussi: Torneo delle Regioni. I convocati della Rappresentativa Under 17; Torneo delle Regioni, Under 17: esultano nove Regioni, solo un pareggio; Torneo delle Regioni. Toscana fermata sul pari; Torneo delle Regioni, la Calabria femminile impatta contro la Toscana: 0-0. La qualificazione si decide contro Piemonte VdA · LaC News24. Torneo delle Regioni 2026. Under 15, i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata. Liguria eliminata dopo la sconfitta con il Piemonte VdAPer rimanere aggiornato sui risultati del Torneo delle Regioni, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport La seconda giornata del Torneo delle Regioni Under 15 regala go ... svsport.it Torneo delle Regioni, Calabria in equilibrio con la Toscana: tutto si decide all’ultima giornataQuattro pareggi nella seconda giornata: Under 15 e 17 rimontano, pari per Femminile e Under 19. Decisiva la sfida contro il Piemonte VdA ... catanzaroinforma.it Sinner ha già chiaro il programma verso Montecarlo, il prossimo torneo che comincerà il 5 aprile - facebook.com facebook Jannik Sinner inarrestabile, vince anche il torneo di Miami x.com