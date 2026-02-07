La Puglia scelta per il Torneo delle Regioni | Sarà festa dello sport e delle comunità

La Puglia torna protagonista del calcio giovanile dopo 38 anni. Da lunedì 27 marzo a domenica 3 aprile, l’evento porta nelle città della regione squadre provenienti da tutta Italia. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nell’Agorà del Consiglio regionale, con i rappresentanti delle squadre e gli organizzatori che hanno annunciato una settimana di sport e festa. Le partite si svolgeranno in diverse città, attirando centinaia di giovani e appassionati. È un’occasione per riunire le comunità e riscoprire il valore dello sport

Torna in Puglia, dopo 38 anni, il Torneo delle Regioni di calcio a 11. L'evento sportivo, che si terrà dal 27 marzo al 3 aprile, è stato presentato questa mattina nell'Agorà del Consiglio regionale in via Gentile.Sette giorni di sport in giro per la PugliaIn sette giorni, il programma della.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Torneo delle Regioni A Bari nasce la 62^ edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 A Bari è iniziata la 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 11. Il centrosinistra prende Campania e Puglia, Veneto al centrodestra. La guida delle Regioni non cambia, record di astensioni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Torneo delle Regioni Argomenti discussi: Sanità Puglia: 5 commissari in scadenza, oggi la scelta della giunta Decaro; Leo e Ciliento: applicata la legge regionale sul salario minimo nel nuovo Avviso pubblico per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato della Regione Puglia; Applicata per la prima volta la legge della Puglia sul salario minimo degli appalti; I medici territoriali contro la Regione Puglia: Comportamento autoritario del Dipartimento Salute. Bambini di Gaza candidati al Nobel per la Pace: la Regione Puglia firma per prima in ItaliaLa Puglia di Antonio Decaro sottoscrive la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la Pace. Prima regione italiana. Una scelta di campo netta. greenme.it Vacanze low cost in Puglia: tre consigli per organizzarle al meglioMeta molto ambita sia dai turisti italiani e sia da quelli stranieri, la Puglia è la destinazione perfetta per l’estate se quello che si sta cercando è ... h24notizie.com Iniziativa @CislTaBr, @CastellucciAnto: In #Puglia la #sicurezzasullavoro non è un'emergenza passeggera ma una fragilità strutturale. #Formazione sulla sicurezza comincia prima del lavoro, a #scuola, è una scelta di civiltà. Il futuro non si costruisce mettend x.com Anche quest’anno sono stata chiamata e scelta da Città dell’Olio e da Regione Puglia per moderare alcuni dei dibattiti centrali di Evolio la fiera dedicata all’olio che finalmente celebra la Puglia come contenitore promotore di cultura e valorizzazione di un ben facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.